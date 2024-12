Café Solo in Weihnachtsstimmung

× Erweitern Foto: Gundula Vogel, pexels.com SoloWeihnacht

Das Team des Café Solo lässt sich von der Adventszeit inspirieren: Am 6. Dezember wird Nikolaus gefeiert, am 21. Dezember gibt’s noch einmal eine urige Glühweinparty und am 26. Dezember die offizielle Solo-Weihnachtsfeier. Natürlich ist man hier nicht allzu dogmatisch und verspricht, dass im Café mehr als bloß theatralische Weihnachtslieder gespielt werden.

Musik-Fans können sich außerdem den 7. Dezember rot im Kalender markieren: Dann wird die Mannheimer Soul-Sängerin Miss Carolyne zu Gast sein und es gibt Live-Musik im Café Solo.

Café Solo, U4 14 – 15, Mannheim, www.instagram.com/solo_mannheim/