Café Solo: Love Is Love

× Erweitern Foto: Flickinger ManuelFlickinger

Nach einer mehrwöchigen Umbaupause und dem Re-Opening mit frischem Look am 28. September mit den neuen Besitzern Thomas und Torsten Böttcher gibt’s am 5. Oktober gleich das nächste Special mit einem Promi-Überraschungsgast, der nicht nur in Mannheim bekannt ist:

Manuel Flickinger ist ein Medienstar – kein Wunder bei all seinen Aktivitäten: Als zertifizierter Fitness-Trainer begann seine Karriere, als Lafayette Diamond glänzt er als glitzernder Crossdresser auch auf Theaterbühnen, er stelle sich den Dschungelcamp-Challenges und nahm an der TV-Datingshow „Prince Charming“ teil. Letzteres gab wiederum den Anstoß zu seiner Musikkarriere: 2023 veröffentlichte er seine erste Single „Prince Charming“, die von der TV-Show inspiriert war. Am 5. Oktober ist er zu Gast im Café Solo und stellt dort unter anderem seinen neuen Song „Love Is Love“ vor. Die Brüder Thomas und Torsten Böttcher sind die Nachfolger von Alex Delgado, der das Café Solo im April 2015 eröffnete; dieses Jahr entschloss Delgado, das Solo an neue Inhaber zu übergeben (gab berichtete).

5.10., Special Guest: Manuel Flickinger, Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, 17 Uhr, (Show gegen 21 Uhr) www.facebook.com/SoloMannheim