Café Solo: Specials im November

Weiter geht’s mit den Specials im Café Solo: Am 16. November wird’s gemütlich, wenn das Team zur vorweihnachtlichen Glühweinparty lädt: Heiß, würzig-süß und mit Spirit – was passt besser in die kalte Jahreszeit? Am Samstag drauf gibt’s ein völlig anderes Programm: Zur Fetish/Kinky-Night sind Leder, Rubber und Sportswear angesagt. Den passenden Sound steuert DJ King bei.

Typisch Café Solo – genauso bunt wie das Leben!

16.11. Glühweinparty, 23.11. Fetish/Kinky-Night, Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, www.instagram.com/solo_mannheim/