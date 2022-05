Café Solo trifft Queer im Schloss

× Erweitern Foto: Café Solo

Das Team vom Café Solo plant derzeit fleißig an kommenden Events; und weil man so lange auf die quirligen Feste verzichten musste, gibt’s im Juni ein extragroßes Bonbon: Die Café Solo Schiffsparty steigt am 18.6., und das kann man sich gerne jetzt schon mal vormerken.

Derweil hat sich im Solo ein Stammtisch etabliert: Die Studierendengruppe „Queer im Schloss“ trifft sich hier jeden Donnerstag. „Hier finden junge LGBTIQA* aus der ganzen Welt einen Safe Space, wo man sich bei einem Cocktail über Erfahrungen und neue Projekte austauschen kann“, so Alejandro vom Solo.

Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, Infos auf Facebook