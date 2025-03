Café EinS – Einfach nur schwul

× Erweitern Foto: Christopher Detlef und Peter

„Einfach nur schwul“ – so lautet das Motto eines neuen, monatlichen Treffs „Café EinS“ für schwule Männer; der Name bildet sich aus dem Motto „(ei)nfach (n)ur (S)chwul“. Ohne Verein oder Mitgliedsantrag wird das Café EinS privat von den beiden engagierten Mannheimer Schwulen Detlef und Peter organisiert und findet in der Cafeteria des Bürgerhauses in Neckarstadt-West statt. Im Interview erklären die beiden ihre Idee.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Café EinS ins Leben zu rufen?

Detlef hat das Bürgerhaus Neckarstadt-West bei seinem Engagement im „DigitalCafe" kennengelernt. Das Bürgerhaus ist ein Mehrgenerationenhaus mit Angeboten und Treffpunkten für alle Menschen und Generationen. Die Räume sind toll, groß und offen, mit großer Glasfront; einfach „mitten im Leben". Außerdem ist die Lage ganz in der Nähe des Neckarufers ideal für etwas „Outdoor-Aktivität" vor den Treffen. Gerade für ältere Schwule gibt es wenige offene und nicht-kommerzielle Treffpunkte für unkomplizierte persönliche Kontakte.

Richtet ihr euch an eine bestimmte Altersgruppe?

Wir sind „einfach schwule Männer", und es ist nicht geplant, unsere Treffen an einer Altersgruppe festzumachen. Bisher ist die Altersspanne ab circa 50+, aber das kann und soll sich ändern. Wir sind bewusst offen für alle Altersklassen, wobei wir beiden als Initiatoren die „Älteren“ vertreten. Das ist aber eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist nur das Konzept „einfach nur schwul und mitten im Leben". Und wir sind offen dafür, dass auch jüngere Schwule ins Café EinS kommen, so dass das Publikum nachher altersgemischt ist. Das Café EinS ist nur ein Rahmen. Wichtig ist, dass dieser Rahmen auch von den Besuchern gefüllt und gelebt wird. Das heißt: hinkommen, Kontakte knüpfen, mitmachen und die Idee weiterentwickeln, nach dem Motto: Macht was draus! Mal schauen, was sich daraus entwickelt.

Gibt es nach eurer Meinung nach zu wenige explizite Angebote für schwule Männer?

Ja, es gibt nur noch wenige „gay-only“ Angebote, was größtenteils den Gay-Online-Plattformen geschuldet sein mag. Viele Angebote richten sich inzwischen an queere Menschen. Viele, gerade ältere Schwule, identifizieren sich aber nicht als „queer“ oder gehen inzwischen sogar zum Begriff „queer“ auf Distanz. Der Ausdruck „queer“ „unterliegt keiner einheitlichen Definition; er unterliegt in seiner Verwendung Aneignungs- und Interpretationspraktiken" (Zitat Wikipedia, Anm. d. Red.) und hat inzwischen auch eine politische Bedeutung. Viele Schwule möchten hier nicht mitgehen und möchten „einfach nur schwul" sein. Wir finden: Das ist auch ok so und auch dafür muss es einen guten Rahmen geben.

× Erweitern Foto: Ketut Subiyanto, pexels.com, gemeinfrei

Mit dem QZM hat Mannheim ein Queeres Zentrum – habt ihr euch bewusst für die Cafeteria im Bürgerhaus Neckarstadt-West entschieden?

Wir möchten mit dem Café Eins ein selbstverständlicher und sichtbarer Teil der schwulen Gesellschaft abbilden. Wir wollen uns gerade nicht in besonderen, für besondere Menschen geschaffenen Räumen wie im QZM treffen, sondern dort, wo sich jeder treffen könnte. Da bietet es sich an, dass wir uns ganz selbstverständlich in der Cafeteria des Bürgerhauses treffen, genauso wie es andere Initiativen auch tun. Wir sind da und mitten im Leben. Wir wurden und werden im Bürgerhaus herzlich aufgenommen und angenommen. Das QZM hat sicher seine Berechtigung. Wir möchten aber bewusst andere Wege gehen.

Wie sieht ein typisches Stammtischtreffen aus? Ihr bietet ja auch Aktivitäten, außerhalb der Cafeteria des Bürgerhauses an.

Wir treffen uns zu Beginn zu einem längeren Spaziergang und anschließend nutzen wir den hinteren, reservierten Teil der Cafeteria für unser Café EinS. Es gibt Getränke, auch alkoholhaltige, an der Bar. Wir haben auch schon Waffeln gebacken oder sind, nach dem Stammtisch spontan Essen gegangen. Die Neckarstadt ist bekannt für das vielfältige kulinarische Angebot. Die Cafeteria im Bürgerhaus besitzt aber auch eine tolle Küche, die wir nutzen können. Wir planen auch, dort mal in Gemeinschaft zu kochen. Also: tolle Möglichkeiten! Perspektivisch können sich hier in der Cafeteria mehrere Gruppen an mehreren Tischen bilden: von Spielen bis Essen, oder zum Beispiel auch „Digital-Beratung“. Bei (fast) allen Treffen, wurden und werden Ideen für gemeinsame Aktivitäten geboren wie Fahrradtouren, Wanderungen, Frühstück-bei-IKEA, Digital-Workshops, Ausstellungen, Kino, Kochen oder vieles mehr. Für die Online-Koordination gibt es die „Kiez-App" mit einer eigenen Café-EinS-Gruppe. In dieser Gruppe können wir uns austauschen und auch kennen lernen.

Wir möchten durch das Café EinS zur Bildung einer Community beitragen, die weniger auf Konsum ausgerichtet ist und mehr auf das Miteinander. Gerade das Miteinander ist wichtig und wird immer wichtiger. Der demografische Wandel trifft uns Schwule besonders und die politische Lage wird unübersichtlicher, schwieriger und sicher nicht einfacher. Also auch hier der Aufruf: Macht was draus!

Café EinS, jeden letzten Mittwoch im Monat, nächste Termine: 26.3. und 30.4., Cafeteria Bürgerhaus Neckarstadt-West, Lutherstr. 15, Mannheim, 17 – 21 Uhr, Infos über cafe-eins-mannheim.jimdosite.com/