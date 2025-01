× Erweitern Foto: Ketut Subiyanto, pexels.com, gemeinfrei

Einfach nur schwul! Das ist das Motto eines neuen, regelmäßigen monatlichen Treffs für – natürlich – Schwule. Ohne Verein oder Mitgliedsantrag, privat initiiert von Detlef und Peter, zwei engagierten Mannheimer Schwulen, trifft man sich einmal im Monat – nach Möglichkeit am letzten Mittwoch – von 17 bis 21 Uhr in der Cafeteria des Bürgerhauses in Neckarstadt-West. Einfach zum Reden, Kennenlernen, Erfahrungen austauschen, walk-n-talk oder EinS-Aktiv.

„Die Cafeteria ist ein toller, heller und lichtdurchfluteter Raum mit großer Glasfront zum Neumarkt“, erklären die Initiatoren Detlef und Peter auf ihrer Website. „Wir haben den hinteren Teil des Raums reserviert und sind im Café EinS sichtbar und mitten im Leben“. Wer Interesse hat, kann beim nächsten Treffen einfach dazustoßen; wer Fragen hat, kann vorab über die Website mit den Initiatoren in Kontakt treten.

Café EinS, nächster Treff: 29.1., Cafeteria Bürgerhaus Neckarstadt-West, Lutherstr. 15, Mannheim, 17 – 21 Uhr, Infos über cafe-eins-mannheim.jimdosite.com/