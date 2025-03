Café Karussell: Die Familie Schopenhauer

× Erweitern Foto: Johan Schäfer, 1859, Universitätsbibliothek Frankfurt, gemeinfrei

Am 18. März lautet das Thema „Frauenfeindliches und Frauenfreundliches aus der Familie Schopenhauer“. Der langjährige Café-Karussell-Gast Norbert Weis stellt sein Buch „Artur Schopenhauer und die Posaune der Fama" vor, in dem er drei Personen der Familie portraitiert:

Zum einen Artur Schopenhauer, „Charakterneurotiker und philosophisches Genie in einer Person“, der 1851 das Essay „Über die Weiber“ veröffentlichte, in dem er sich extrem frauenfeindlich äußert. Weis erklärt, wie es zu dieser Haltung kommen konnte. Betrachtet werden aber auch Mutter Johanna Schopenhauer, die eine angesehene Reiseschriftstellerin war, sowie die Tochter Adele, die gebildet und künstlerisch war, aber aufgrund ihres Äußeren nie einen Mann fand – oder nicht finden wollte, denn in ihrem späteren Leben findet sie in der Rheingräfin Sybille Mertens-Schaafhausen eine Frau, mit der sie eine gegenseitige Zuneigung teilt.

Switchboard-Mitarbeiter Peter wird wie immer gegen 14:30 Uhr das Café öffnen und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

18.3., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html