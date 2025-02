Café Karussell: Frankfurter Engel

× Erweitern Foto: Reinhard Dietrich, cc 3.0

Am 18. Februar feiert das Café Karussell den 30. Geburtstag des Frankfurter Engels, dem ersten städtischen und seinerzeit auch ersten bundesweiten Mahn- und Denkmal, das an die Homosexuellenverfolgung in der NS-Zeit erinnert und explizit auch lesbische Frauen miteinbezieht.

Das Mahnmal zeigt einen Engel mit gebrochenem Hals. Bis die von der Kölner Künstlerin Rosemarie Trockel gestaltete Plastik auf dem dann umbenannten „Klaus-Mann-Platz“ mitten im Bermudadreieck am 24. November 1994 enthüllt wurde, gab es eine über vierjährige Geschichte der gemeinsamen Arbeit und inhaltlicher Auseinandersetzungen.

Peter, der freundliche Café-Karussell-Gastgeber an der Switchboard-Bar, bietet wie immer Heiß- und Kaltgetränke sowie selbstgebackenen Kuchen an.

18.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html