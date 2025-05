Café Karussell: Männerfantasien

× Erweitern Foto: Mike Jones, pexels.com, gemeinfrei

Im Mai lädt das Café Karussell zu zwei spannenden Vorträgen, die sich mit schwulen Erotik-Fantasien auseinandersetzen. Den Anfang macht am 6. Mai Michael Holys Vortrag über Touko Valio Laaksonen, besser bekannt als „Tom of Finland“. Mit seinen Zeichnungen hyper-männlicher, muskelbepackter und breitschultriger wie schmalhüftiger Männer, die meist deftigen Sex mit ebensolchen Männern haben, regte Tom of Finland die Fantasie vieler Schwuler weltweit mächtig an und schaffte homoerotische Ikonen. Die Inspiration für seine Kunst stammt aus erster Hand: Im zweiten Weltkrieg hatte Touko in den verdunkelten Gassen Helsinkis viele sexuelle Abenteuer, unter anderem mit Soldaten der deutschen Schutzdivision.

Dass Erotik bei Männern nicht immer übers Visuelle läuft, beweist der zweite Café Karussell-Termin am 20. Mai, wenn der Berliner Schriftsteller Ralf-Rainer Rygulla und der Offenbacher Künstler Jörg Simon aus erotischen Texten lesen.

Switchboard-Mitarbeiter Peter wird wie immer gegen 14:30 Uhr das Café öffnen und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

6. und 20.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html