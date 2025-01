Café Karussell: Queere Geschichte(n)

× Erweitern Foto: Masood Aslami, pexels.com, gemeinfrei

Im Februar widmet sich das Café Karussell Frankfurts queerer Geschichte: Der Soziologe und Historiker Alexander Zinn forscht im Auftrag des Fritz Bauer Instituts Frankfurt an einer Studie über die Lebensumstände von LSBTIQ* in Frankfurt zwischen 1935 bis 1994, die Anfang 2025 veröffentlicht wird. Michael Holy setzt sich kritisch mit der Forschungsarbeit auseinander.

Insbesondere Zinns Erkenntnis, dass trotz Repressionen immer wieder Freiräume „erkämpft“ wurden, sowie Zinns nicht unumstrittene Gedanken zur Opferrolle von LSBTIQ* und der Verneinung lesbischer Verfolgung während des Nazi-Regimes werden beleuchtet.

Am 18. Februar feiert das Café Karussell das Jubiläum des Frankfurter Engels, dem ersten städtischen und seinerzeit auch ersten bundesweiten Mahn- und Denkmal, das an die Homosexuellenverfolgung in der NS-Zeit erinnert und explizit auch lesbische Frauen miteinbezieht.

Peter, der freundliche Café-Karussell-Gastgeber an der Switchboard-Bar, bietet wie immer Heiß- und Kaltgetränke sowie selbstgebackenen Kuchen an.

4. und 18.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html