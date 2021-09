Café Karussell: Schwule Musiker in Zeiten von Corona

× Erweitern Foto: bjö Michael Holy

Das Café Karussell, der Treff für schwule Männer ab 60, widmet sich im September dem Thema „Schwule Musiker in Zeiten von Corona“.

Michael Holy hat zwei sehr unterschiedliche Künstler eingeladen: Am 7. September ist Tommes on the Rockz zu Gast: Thomas Hofmann rockt für sein Leben gerne und spielt dabei gerne auch mal unplugged, ohne Verstärker und Lautsprecheranlage. In der Pandemie-Phase hat er sein Album „Alte Brücken“ geschrieben, produziert und veröffentlicht. Live-Auftritte – darunter einer im Switchboard – konnten leider nicht stattfinden; immerhin konnte er auf der diesjährigen Sommerwerft, dem Open-Air-Festival an der Weseler Werft, seine Songs live vorstellen. Was den Musiker doppelt gefreut hat: Denn das Motto des Festivals „Toleranz, Respekt und Solidarität“ entspricht genau seinem eigenen Motto.

× Erweitern Foto: elHiT.de Tommes Rockz

Am 21. September ist der Entertainer Philipp Höhler alias Tony Riga zu Gast. Wie er undogmatische Lösungen für die kreative Zwangspause für Auftritte und die Leitung des Frankfurter Beschwerdechors gefunden hat, wird er im Gespräch mit Michael Holy berichten.

× Erweitern Foto: Kevin Schnippkoweit Tony Riga

7. und 21.9., Switchboard, Alte Gasse 36, 14:30 Uhr, Anmeldungen über cafekarussell@gmx.de, www.switchboard-ffm.de, https://www.tommes.rocks, http://www.tony-riga.de