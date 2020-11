Cafe Karussell im Stream

× Erweitern Foto: Michael Gaids, pexels.com, gemeinfrei Café Karussell

Der Treff für schwule Männer ab 60 findet in diesem Monat im digitalen Meeting-Room statt. Im Unterschied zur persönlichen Stammtisch-Runde gibt es im Cyberspace immerhin keine Platzbeschränkung.

Das Café Karussell ist, egal ob vor Ort oder vor dem Bildschirm, mehr ein Kaffeeklatsch: Für jede Veranstaltung bereitet Organisator Michael Holy einen thematischen Schwerpunkt vor, der mit Vorträgen, Filmen oder Podiumsgästen ausgestaltet wird.

Der November steht unter dem Motto „Stolpersteine der Erinnerung“ und kreist um den Gedenktag für die Opfer des nationalsozialistischen Regimes. Am 3.11. portraitiert Michael Holy Herschel Grynszpan, der am 7. November 1983 in Paris ein Attentat auf den deutschen Botschaftssekretär Ernst vom Rath verübte. Bei seiner Verhaftung gab er an, aus Rache für die Deportation seiner Familie gehandelt zu haben. Zu seinem Prozess kündigte er an, auszusagen, er habe sein Opfer in der Pariser Homosexuellenszene kennen gelernt. War das Attentat ein Racheakt eines schwulen Juden?

Am 17.11. stellt der Künstler Günter Demnig sein Projekt „Stolpersteine“ vor. Seit 1996 gibt es die messingfarbenen Pflastersteine, die in Gedenken an die Opfer des NS-Regimes vor deren ehemaligen Wohnhäusern mit Namen und Informationen versehen in den Asphalt eingelassen werden.

3. und 17.11., Café Karussell, Online via WebEx, 14:30 Uhr, Anmeldung über cafekarusssell@gmx.de