CAKE – Let’s EAT It!

CAKE s back! Die queere Partyreihe im Tanzhaus West, die eigentlich eher ein queeres Festival-Happening ist, kommt zurück.

Der Abend startet mit einer fulminanten Performance der EAT IT-Crew, die für den Abend ein besonders ausgefallenes Programm mit außergewöhnlichen Künstler*innen zusammengestellt hat. Mit dabei sind Drag-Freak Rose Gigot, die queere libanesische Künstlerin Hassandra, Glam-Rock-Disco-Queen Sasha Glam aus Berlin, Syreena Mars gibt euch Pole, dazu kommt Out of Sync, die internationale Drag King Band, sowie die EAT IT-Evergreens Bla Bla Fck und Deborah with a D. Die Tickets für die Perfomance sind begrenzt, daher sollte man dafür besser vorab buchen.

Foto: Blablafck Foto: @fgterzhv Foto: Anrás Vizi @viziandras-2 Foto: orupold Foto: @laetitiabica Foto: Elizaveta Bogachova Foto: Simon Kleefuss

Aftershow-Clubparty über. Aus Berlin landet dafür das erfolgreiche Partykollektiv „Herrensauna“ alias Cem, MCMLXXXV und SALOME mit ihrem Faible für härteren Techno und Hedonismus. In der Dora macht das Frankfurter Partykollektiv Mitte der Gesellschaft gemeinsame Sache mit der Mannheimer PALS-Party – sprich: hier stehen an den Decks Fra.u.mor alias Framor und Frau Laura, Luzie (MdG) und Baby B (PALS). Mit House und melodischem Techno gibt’s pure Liebe.

Foto: QU1N5E @qu1n5e Foto: Haakonkorbi Foto: Thomas Hauser Foto: ©Maximilian Borchardt Foto: MdG Foto: THW-20Yrs Luzie

Das CAKE-Café serviert Espresso-Martini, Snacks und Karaoke All Night Long – zum Abhängen, Quatschen, Knutschen, Singen und Tanzen.

Auf der CAKE werden Spenden für den Rainbow Refugees Support gesammelt – wer auf der Gästeliste steht, erhält Einlass gegen Spende, für alle anderen ist die Spende auf freiwilliger Basis. Sehr Nice!

31.1., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, EAT-IT ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr, limitierte Tickets!), Clubnacht ab 23 Uhr, Tickets über tanzhaus-west.de