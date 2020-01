× Erweitern Foto: Miles, pixabay.com, gemeinfrei Call me maybe

Heute mal keine Lust auf Online-Daddeln und -Dating? Da kommt die neue Partyreihe „Call me maybe“ genau richtig: Hier geht’s um „Real Dates“, Spaß und gemeinsames Feiern.

Die schicke Copper Bar im Gebäudekomplex „Die Welle“ an der Alten Oper bietet den coolen Rahmen. Das DJ-Team mit Arrow aus München und Tassilo aus Frankfurt liefert den passenden Soundtrack mit 90er- und 2000er-Hits und für Stimmung sorgen die Hosts Penelope Poppers, Maxima L. Love und Ava van Garde. Call me maybe? For sure, Darling!

25.1., Copper Bar, Reuterweg 10, Frankfurt, 22 Uhr, check „Call me maybe“ bei Facebook