× Erweitern Foto: Monika Ritterhaus Die Fledermaus

Unser Streaming-Tipp zum Wochenende: Christof Loys tiefgründige, gar nicht so operettenselige, Interpretation der Strauss´schen "Fledermaus" aus der Oper Frankfurt.

Mit der Einladung zur rauschenden Ballnacht in der Villa des Prinzen Orlofsky fällt der Startschuss zum wohl bekanntesten Intrigen- und Verwechslungsreigen in der Geschichte des heiteren Musiktheaters, denn leider sind sämtliche champagnerlüsternen Gäste unpässlich, unstandesgemäß oder schlitzohrig. Gabriel von Eisenstein muss wegen Beamtenbeleidigung ins Kittchen, Ehefrau Rosalinde hat alle Oktaven nötig, sich den tirilierenden Avancen ihres verflossenen Liebhabers Alfred zu erwehren, Stubenmädel Adele will sich listig Zutritt verschaffen als angehende Künstlerin, und alle Dramödchen zusammengewürfelt passen leidlich in den Plan von Gabriels Kumpel Dr. Falke, der seine Kreise zieht, um die titelgebende Rache einer Fledermaus zu zelebrieren.

So weit, so bekannt. Regisseur Christof Loy indes hat in seiner erfolgreichen Inszenierung aus der Spielzeit 2010/11 zum dramaturgischen Hammer greifen müssen, um durch das Aufbrechen allzu sattgesehener Handlungskniffe und komödiantischer Selbstläufer den psychologischen Kern in dieser Vorstadttragödie freizulegen.

Die Figuren nämlich reden sich fein raus: "Champagner hat´s verschuldet, was wir heut´ erduldet", und überhaupt ist ja alles gar nicht schlimm, denn "glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist". Von wegen! Loy spürt theatralisch packend nach, was die Charaktere an- und auseinandertreibt, welche Ängste und Traumata sie im Eskapismus zu zerstreuen suchen, und welche unerfüllten Sehnsüchte sie dazu veranlasst, ihren Mitmenschen fröhlich etikettierte Gewalt anzutun.

Da bleiben nachdenkliche Momente freilich nicht aus, dennoch ist der Unterhaltungswert der Inszenierung ungeschmälert hoch. Der Humor ergibt sich aus dem Tragischen, und seien wir ehrlich: Die alten Witze funktionieren eben immer noch verdammt gut, welbst wenn sie an ungewohnter Stelle stehen.

Für die hohe musikalische Qualität bürgen Sebastian Weigle am Pult des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters und ein fulminantes Sänger*innenensemble, das zu großen Teilen aus eigenen Reihen besetzt wurde. Christian Gerhaher als Eisenstein lässt neben aller Proletennoblesse die Würde der Figur nicht vergessen, während Barbara Zechmeister als Rosalinde und Britta Stallmeister mit spielerischer Höchstleistung im Gedächtnis bleiben und Countertenoor Martin Wölfel als sinistres Doppel Orlofsky/Frosch dem szenischen Ganzen einen schauerlichen Grundton verleiht.

Der Stream ist bis zum 10. Januar abrufbar auf www.oper-frankfurt.de