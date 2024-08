Chance verspielt?

× Erweitern Foto: Dana Meyer Dana Meyer „Südpazifikexpedition“ Dana Meyer „Südpazifikexpedition“

Das Team des Frankfurter Palmengartens lädt im Hochsommer zu einer Ausstellung, die sich durch die komplette Parkanlage und Ausstellungshäuser erstreckt. Hinter dem auf den ersten Blick leichten Titel „Verspielt? Roulette mit der Insekten- und Pflanzenwelt“ steckt ein ernstes Thema: Die Schau geht der Frage nach, wie lange die Menschen noch derart sorglos mit der Natur umgehen und in das symbiotische Zusammenspiel von lebenden Organismen eingreifen? Und wie lange geht diese Gedankenlosigkeit noch gut? „Roulette“ ist die Referenz an das Spiel am Glücks- oder Schicksalsrad und das damit verbundene Wagnis, das die Menschheit in ihrer Achtlosigkeit eingeht. Der Rückgang von Insekten und Pflanzenarten hat inzwischen ein bedrohliches Ausmaß angenommen, was unabsehbare Folgen auf das ökologische Gleichgewicht hat, von dem auch wir Menschen abhängig sind. Kurz gesagt: Wir sind existenziell auf diese fragilen Insekten angewiesen.

Foto: Grebe
Foto: Anna Schamschula

Die Ausstellung soll aber auch die noch vorhandene Fülle an Insekten zeigen, die es wertzuschätzen und zu bewahren gilt. Eine Vielzahl von im Palmengarten gezeigten Kunstwerken beschäftigt sich daher mit der Schönheit und dem Wunder der Insekten- und Pflanzenwelt: Formen und Strukturen winzigster Lebewesen werden unter die Lupe genommen und oftmals das Schöne im vermeintlich Hässlichen aufgedeckt.

Foto: Anna Schamschula

Die Werke stammen von 31 nationalen und internationalen Künstler*innen sowie von Studierenden der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim. Der Parcours führt über das Freiland, das historische Palmenhaus, die Galerien und andere Schauhäuser und zeigt Metallskulpturen, begehbare Installationen, Videoanimationen, Klangkunst, Fotografie, Malerei und andere Medien. Tipp: Im Blüten- und Schmetterlingshaus kann man tropische Schmetterlinge hautnah erleben und die Basics zur bedeutsamen Wechselbeziehung zwischen Blüten und Bestäubern lernen.

„Verspielt? Roulette mit der Insekten- und Pflanzenwelt“, noch bis 6.10., Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, Infos zum Begleitprogramm zur Ausstellung über palmengarten.de