Charity Night Stuttgart

Foto: Alexandra Klein TheBallroom Heiß: Am Abend werden Ausschnitte aus der Revue „The Ballroom" gezeigt

Der Gala-Abend zu Gunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart im Friedrichsbau Varieté wird eingerahmt von der beeindruckenden Kulisse der brandneuen Show „The Ballroom“. Die Veranstaltung markiert den Auftakt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der AIDS-Hilfe im kommenden Jahr. Unter der Moderation von Jürgen Hörig erwartet die Gäste ein stilvoller Abend mit Auszügen aus der Revue „The Ballroom“, die die Roaring Twenties ins Hier und Jetzt holt.

Dazu gibt’s weitere Programmhighlights und Special Guests. So darf man an diesem Abend Teil einer unvergesslichen Gala sein, die Freund*innen und Unterstützer*innen der AIDS-Hilfe zusammenbringt. Im Anschluss wird zur Aftershowparty mit DJane Alegra Cole im Theaterfoyer eingeladen. Mehr zu „The Ballroom“ gibt’s in der kommenden Ausgabe des GAB Magazins.

3.12, Friedrichsbau Varieté, Siemensstr. 15, Stuttgart, 19 Uhr, www.aidshilfe-stuttgart.de/