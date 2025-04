Chrischtels Plauderrunde: Fuego Foureiro

× Erweitern Foto: Puppy Fuego Puppy Fuego

Am 24. April lädt Dragqueen und GAB-Kolumnistin Christy Moon wieder zu ihrem tabulosen Talk im Switchboard. Zu Gast ist diesmal Frankfurts erste Drag-Puppy, Fuego Foureiro!

Mit kreativen Performances auf der Bühne regt der im bürgerlichen Leben als Sexualpädagoge arbeitende zum Nachdenken, Schmunzeln und Heißwerden an. Fuego ist seit September 2023 in der Puppywelt aktiv und sprengt hier alle Normen: Genderfuck in Kleidung, Make-Up und Bewegung – einmal Hot To Go, bitte! Packende Geschichten und inspirierende Einblicke sind garantiert, nicht zuletzt, weil Christy keine Tabuthemen kennt.

Den Talk gibt es wie immer parallel auch als Live-Stream auf Christys Instagram Account @mo.christy zu sehen. Cheers Queers!

24.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt