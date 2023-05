Christy And The City #2

× Erweitern Foto: Christy Moon

Wir alle kennen es: Die Woche ist fast geschafft, „der kleine Freitag“ ist erreicht. Der muss zelebriert werden!

Ich weiß, wovon ich spreche und ich hab die Frankfurter Hotspots für euch zusammengefasst. Wo trifft sich die queere Community am Donnerstag? Sehen und gesehen werden? Ich wäre ja nicht Christy Moon, wenn ich nicht meine Donnerstagsexzesse mit euch teilen würde! Also, zunächst trifft die queere Community sich meist nach Feierabend auf dem Konstimarkt, wo ihr zwei, drei, vier, fünf oder 10 Wein genießen könnt.

Das schöne ist: Ein bekanntes Gesicht ist meistens zu entdecken. Und nun, wenn die Zungen gelockert sind, wird der neueste Gossip aus Frankfurt ausgetauscht. Wer liebt das bitte nicht? Es wird getratscht, gelacht, gefeiert und getrunken. Ich persönlich genieße diese Donnerstagabende sehr. Anschließend wird sich auf die queeren Bars verteilt. Das Pink, Lucky‘s und Schwejk sind beliebte Treffpunkte, um den Abend beziehungsweise die Nacht ausklingen zu lassen. Aber auch im Tangerine, Central, Switchboard oder Comeback wird meist weiter gefeiert. Irgendwann wird einem bewusst – ups, ich muss morgen früh raus! Der Kopf brummt, jetzt ist Durchhalten angesagt. Mir ging es zumindest meist so, aber diese Abende sind legendär.

Alle zwei Monate trifft sich die Community nach dem Weinchen natürlich im Switchboard zu #Chrischtelsplauderrunde, wo ich mit Talkgäst*innen mein Publikum unterhalte. Also, der Frühling ist da, freut euch auf die Donnerstag-Afterabende und genießt euren Feierabend in feucht fröhlicher Gesellschaft. Und vielleicht sehe ich die oder den eine*n oder andere*n euch demnächst am Donnerstag an den von mir auserkorenen Treffpunkten und Locations. Cheers Queers!