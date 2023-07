Christy And The City: Die besten Sex-Orte Frankfurts

× Erweitern Foto: Christy Moon

Eure „Christy and The City“- Kolumnistin war wieder für euch unterwegs. Natürlich berichte ich auch von meinen eigenen sexuellen Erfahrungen – ihr wisst ja: Für mich gibt es keine Tabus! Also, wo fangen wir an?

Egal ob im Darkroom oder im Schlafzimmer, aufregende Orte zum Sex haben gehören für uns alle dazu. Aber was ist dabei der Kick? Das Erwischtwerden, die Lust gesehen zu werden, selbst zu beobachten und beobachtet zu werden? Ich denke, da sind unserer Fantasie und unseren Vorlieben keine Grenzen gesetzt. Also habe ich mich gefragt, wo ich schon überall in Frankfurt Sex hatte. Ich erinnere mich noch gut an Bar-und Clubtoiletten, egal ob ein schneller Blowjob oder Quickie. Die sind mir besonders in geiler Erinnerung geblieben: Kleidchen hoch und Spaß haben. Spontan erfrischend. Sex im Fahrstuhl hatte auch seinen Reiz, da hatten wir nur wenig Zeit, also ein eher schnelles Vergnügen. Im Auto oder auf der Motorhaube kann auch spannend sein. Aber auch ein schneller Blowjob im Hinterhof einer Bar hat mir sehr gefallen.

Ich verkehre in diversen Kreisen von queeren und nicht queeren Menschen. Es gibt Menschen, die lieben diese Erfahrungen im Darkroom oder beim Cruisen im Park, Parkplatz oder dem ein oder anderen bekannten Schwimmbad oder Badesee hier in Frankfurt. So what? Spaß haben ist angesagt, ihr Süßen. Also geht raus und habt den Sex, den ihr haben möchtet, solange alles einvernehmlich stattfindet. Ihr müsst euch nicht verstecken!

Genießt es begehrt zu werden und seid mutig, euch auch mal außerhalb eurer vier Wände auszutoben. Es ist nichts Verwerfliches daran, gerne Sex zu haben, Sex And The City hat es uns vor gemacht. Nun lasst uns die Pride-Saison feiern und für unsere Rechte einstehen, denn wir haben da noch viel zu tun. Happy Pride and Cheers Queers!