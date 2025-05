Christy And The City: Es ist ok, anders zu sein

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov

Ich war schon als Kind kein typischer Junge. Wenn du schon als Kind tief in deinem Inneren spürst, anders zu sein und nicht der Norm entsprichst, macht das was mit dir. Es verunsichert dich. Alle anderen sind anders als du, und du hast das Gefühl, die Welt ist gegen dich. Dass es ok ist, anders zu sein, habe ich erst in den vergangenen Jahren gelernt und anerkannt. Ich habe viele Jahre gebraucht, um das alles reflektieren zu können. Erst als ich 2011 vom Land nach Frankfurt umgezogen bin, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl: es ist gut, so wie ich bin.

Diese Kolumne möchte ich all den Menschen widmen, die dieses Gefühl kennen, egal ob queer oder nicht, egal ob du eine Beeinträchtigung hast oder ob du nicht dem heutigen Schönheitsideal entsprichst. Dies ist für all die Menschen die frei sein wollen, die anders sind, die sich schon immer verstoßen gefühlt haben, die gefühlt haben, nicht gut genug zu sein.

Ich möchte euch sagen: Ihr seid gut, so wie ihr seid. Ihr müsst euch in keine Schublade stecken lassen, ihr müsst euch keiner Sexualität, Geschlecht oder was auch immer zuordnen. Ihr könnt euer Leben so leben wie ihr das möchtet. Unsere Gesellschaft verunsichert diese Andersartigkeit; ich bekomme tagtäglich neugierige oder flirty, aber oft auch abwertende Blicke zugeworfen. Aber ich möchte diese Diversität mit euch zelebrieren und leben. Ich mag es, so auszusehen wie ich aussehe. Es ist mein gutes Recht und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, authentisch zu sein und sich so zu zeigen, wie man ist. Es berührt mich gerade sehr, diese Sätze zu schreiben; es ist wie ein Befreiungsschlag für mich.

Wir feiern die Vielfalt und Diversität, das Leben ist bunt und ich liebe es, dieses Leben zu leben.

Auf das Anderssein – Cheers Queers!