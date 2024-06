Christy And The City: Happy als Single oder nicht?

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov „KolumneChristy-2024“

Ich kenne viele Menschen, die sich ein glückliches und erfülltes Leben nur zu zweit, mit Partner*in an der Seite, vorstellen können. Ich finde sogar, dass Singles in unserer Gesellschaft fast schon kritisiert werden: Wieso hast du denn noch niemanden gefunden? Du siehst doch gut aus, warum bist du Single? Ich selbst war fast fünf Jahre lang Single und habe das in vollen Zügen genossen. Dennoch gab es auch Momente, in denen ich mich nach einem Partner gesehnt habe. Danach zu suchen hat es allerdings für mich persönlich nur komplizierter gemacht. Vor meiner jetzigen Beziehung hatte ich nur kurze Beziehungen, die nie länger als ein Jahr dauerten. In dieser Zeit gab es Momente, in denen ich mich allein gefühlt habe; vor allem weil damals die meisten meines Freundes- und Bekanntenkreises vergeben waren. Ob die wirklich glücklicher gewesen sind, ist eine andere Sache. Ich denke man muss ehrlich zu sich selbst sein, sich nicht an anderen orientieren und sich nicht beeinflussen lassen. Zugegeben: Das ist nicht immer einfach, da spreche ich aus eigener Erfahrung! Ich selbst habe in den Singlejahren an mir gezweifelt: Habe ich zu hohe Ansprüche? Bin ich überhaupt beziehungsfähig? Warum wollen die Männer mich nicht, die ich begehrenswert finde? Trotzdem finde ich, man sollte im Leben lernen, sowohl als Single als auch in einer Beziehung glücklich und zufrieden zu sein. Wer von seinem oder seiner Partner*in abhängig ist, wird es schwer haben, zu sich selbst als eigenständige, individuelle Persönlichkeit zu finden. Es gibt Menschen, die von einer Beziehung in die nächste gehen, es gibt auch Menschen, die sehr gerne als Single leben und damit sehr happy sind. Und es gibt diejenigen, die es einfach auf sich zukommen lassen, offen für die Liebe sind und trotzdem nicht krampfhaft danach suchen. Gut ist es, authentisch zu sein, dazu zu stehen, ob als Single oder Nicht-Single; ihr selbst wisst am besten was euch guttut. In diesem Sinne – ob Single oder nicht – ihr selbst lebt euer eignes Leben.

Cheers Queers!