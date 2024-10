Christy And The City: Plötzlich Single …

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov KolumneChristy-2024

Ich bin tatsächlich wieder Single, nach dreieinhalb Jahren Beziehung. Es war die längste und intensivste Beziehung, die ich bisher erleben durfte. Viele schöne Momente habe ich aus dieser Zeit mitgenommen, aber auch viele schmerzhafte Momente.

Nun sitze ich tatsächlich allein in meiner neuen Wohnung und schreib‘ an meiner Kolumne. Es ist ein wahrer Sex-And-The-City-Moment. Gestern war der Umzug, viele Freund*innen haben geholfen, mich emotional unterstützt und sind einfach auch in den letzten Monaten für mich da gewesen. Bis hier war es ein komplizierter Weg.

Und was ich bei diesen Wohnungsbesichtigungen alles erlebt habe! Eins steht fest: Der Frankfurter Wohnungsmarkt ist so überteuert, das steht in keiner Relation. Ein-Zimmer-Wohnungen für knapp 1.000 Euro warm, absolute Bruchbuden und Löcher, die für viel Geld angeboten werden. Menschen mit einem normalen Standard-Einkommen haben da kaum eine Chance, etwas Bezahlbares zu finden. Ohne private Beziehungen hätte ich zum Beispiel nichts gefunden. Die Zeit der Wohnungssuche und diese Zeit noch mit meinem Ex zusammen wohnen zu müssen war sehr frustrierend für mich. Dennoch bin ich gerührt wie viel Zuspruch ich bekommen habe, wie viele Menschen mir angeboten haben vorrübergehend bei ihnen zu übernachten oder einzuziehen.

Das zeigt mir, wie viele mich die letzten Jahre begleitet haben, so viele tolle Freunde und Freund*innen, Fans, Supporter*innen. Das berührt mein Herz. In diesen Momenten habe ich gewusst, ich schaff das schon, irgendwie wird sich alles zum Guten wenden. Nun freue ich mich auf das, was kommt. Und es fühlt sich richtig an. Ich genieße es, andere Männer kennen zu lernen, begehrt zu werden und ONS zu haben. Also, Frankfurter Community: Sexy Christy Bitch is back!

In diesem Sinne Cheers Queers – auf das Singleleben!