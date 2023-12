Christy And The City

× Erweitern Foto: Christy Moon Kolumne_Christy

Wir alle kennen es: Gute Vorsätze für das neue Jahr! Die einen möchten mehr Sport treiben, die anderen sich ein neues Hobby zulegen oder die Diät diesmal durchhalten. Ich bin in mich gegangen und überlege, ob ich „gute“ Vorsätze brauche. Habe ich überhaupt welche? Muss ich welche haben? Ich verfolge meine persönlichen Ziele, so viel steht fest. Mir ist es wichtig, in meinem Business und meiner Karriere als Dragqueen voran zu kommen, erfolgreich zu sein, mich zu entwickeln, dabei Lust und Spaß zu haben und mich so auszuleben und auszuprobieren. Wenn ich das Jahr 2023 mit den vergangenen Jahren vergleiche, ist wirklich so unfassbar viel in meinem Leben passiert. Von Situationen, die mich herausgefordert haben, über Selbstzweifel bis hin zu großen Erfolgserlebnissen und wunderbaren Menschen, die ich kennen lernen durfte. Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen für mich. Die anstehende Scheidung meiner Eltern, mein eigenes Beziehungsleben, meine Freundschaften, meine erneuter Therapiebeginn, die Entscheidung, öffentlich zu meiner HIV-Diagnose zu stehen, neue Erfolge mit meiner Talkshow #Chrischtelsplauderrunde zu feiern und neue berufliche Projekte. Ich selbst bin ein Mensch, der sich viele Gedanken macht. Das würde ich gerne ab und an ablegen können. Doch das ist für mich kein Vorsatz. Das ist ein Teil von mir. Vorsätze lösen in mir außerdem eine Art Druck aus. Wie geht es euch? Ich selbst entscheide mich nun, mir keine konkreten Vorsätze aufzuerlegen. Höchstens einen: Hör auf dein Bauchgefühl! Man entscheidet selbst, ob Vorsätze guttun oder nicht. Nun freue ich mich, gemeinsam mit euch das Jahr 2024 zu erleben.

In diesem Sinne

Cheers Queers