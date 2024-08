Christy And The City

× Erweitern Foto: Sasha Ivanov „KolumneChristy-2024“

Ich erinnere mich noch sehr genau an das Jahr 2013, als ich das erste Mal als Dragqueen und das erste Mal überhaupt an der Frankfurter CSD-Demo teilgenommen habe. Es war ein Zufall: Eine queere Jugendgruppe aus Aschaffenburg kontaktierte mich, da sie in Paaren mitlaufen wollten, die jeweils eine Farbe des Regenbogens darstellten – und sie suchten eine Ersatz-Person. Mein Laufpartner und ich waren die Farbe Rot, er in maskuliner, ich in femininer Ausgabe. Es war das erste Mal, dass ich ein so aufwändiges Kostüm maßgeschneidert auf meine Figur bekommen habe. Ich hatte damals noch keine Routine in Make-up; eine Make-up Artistin hat mich in eine Queen verwandelt – ich bin um fünf Uhr aufgestanden, um pünktlich fertig zu sein! Verglichen mit damals ist mein heutiges Make-up viel femininer und auch mein Look hat sich sehr, sehr verändert – rückblickend muss immer etwas lachen! Aber es war ein tolles Gefühl, das erste Mal Teil einer queeren Community zu sein, sich für eigene Rechte stark zu machen und zu demonstrieren, zu feiern und Spaß zu haben. Christy Moon war damals noch nicht geboren, das kam erst ganze vier Jahre später, aber es war ein sehr befreiendes und berührendes Gefühl. Seitdem habe ich immer beim CSD mitgewirkt. Was sich für mich in dieser Zeit alles verändert hat – da bekomme ich eine Gänsehaut! Ich habe meine Ziele, Wünsche und Träume immer verfolgt und bin noch lange nicht am Ziel angekommen.

Daher: Glaubt an euch! Heute ist es wichtiger denn je, sich für die queeren Rechte stark zu machen. In diesem Sinne, freue ich mich, euch alle beim diesjährigen CSD Frankfurt zu sehen.

Auf die Frankfurter Community! Auf uns! Cheers Queers!