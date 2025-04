× Erweitern Foto: © Apfelwein International UG / Gina Hartwich

Die internationale Messe für Apfelwein und Cider findet in diesem April zum 17. Mal in Frankfurt statt.

Herzstücke der Cider World ist zum einen das Cider World Forum mit der Verleihung der Cider World Awards am 25. April, zum anderen die beliebte Messe „Cider World Expo“ im Palmengarten Gesellschaftshaus am 26. April.

Das Cider World Forum bietet Tasting und Verleihung der in sechs Kategorien nominierten Apfelweine und Cider sowie Fachvorträge zum Thema. Wie im vergangenen Jahr gibt es für das eigentlich Presse und Fachbesuchern vorbehaltene Forum auch ein begrenztes Angebot an Tickets für interessierte Apfelwein-Fans. Die Forum-Tickets sind Kombi-Tickets, die auch für den Besuch der am darauffolgenden Tag stattfindenden Expo gelten.

Die Cider World Expo lädt wieder ein, das „guud Stöffsche“ in all seinen weltweiten Varianten kennen zu lernen. Ehrengast ist das Apfelland Steiermark, insgesamt stellen Keltereien aus über 16 Ländern ihre Produkte vor. Es gibt also viel zu entdecken und viel zum Probieren! Auch auf der Messe wird es Fachvorträge rund um den Apfelwein geben – zum Beispiel zu Themen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität und dem Erhalt der Kulturlandschaft Streuobstwiese.

Ein zusätzlicher, neuer Programmpunkt der Cider World 2025 findet bereits vorab am 23. April statt: In Zusammenarbeit mit der American Cider Association ACA bietet das Ausbildungsprogramm „Certified Cider World Professional“ die Möglichkeit, sich zum „Certified Cider Professional“ schulen zu lassen. Die Fortbildung zu Themen wie Herstellung, Lagerung, Ausschank. Merkmale und Bewertung von Cider richtet sich in erster Linie an Weinfachverkäufer*innen, Sommeliers und Gastronom*innen, ist aber auch alle interessierten Cider-Enthusiasten geeignet.

25.4. Cider World Forum, Astor Film Lounge im MyZeil, Zeil 106, Frankfurt, 10:30 Uhr

26.4., Cider World Expo, Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 14 – 18 Uhr (Fachbesucher ab 12 Uhr).

Tickets und Infos über cider-world.de