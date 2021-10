Cinéma québécois: Mommy

× Erweitern Foto: Weltkino Mommy

Im Rahmen der Französischen Woche im Heidelberger Karlstorbahnhof werden herausragende Filme von Regisseur*innen des frankokanadischen Films gezeigt.

Mit dabei ist Xavier Dolans Mutter-Sohn-Drama „Mommy“. Der fünfte Langfilm des aus Quebec stammenden Regie-Wunderkinds Dolan knüpft inhaltlich an seinen ersten Film „I killed my Mother“ an: Steve hat ADHS und gerät wegen seiner aggressiven Anfälle oft mit seiner Mutter aneinander. Ihre innige Liebe schlägt daher oft in Abwehr und Kontrollverlust umschlägt.

Intensiv und komplex erzählt überzeugt Xavier Dolan auch hier auch mit den gewählten filmischen Stilmitteln wie einer strahlkräftigen Farbgestaltung und dem quadratischen Filmformat und nicht zuletzt auch wegen des fulminanten Soundtracks von Vivaldi bis Lana Del Rey. Der Film gewann 2014 den Jurypreis der Filmfestspiele in Cannes.

23.10., Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1, Heidelberg, 21 Uhr, www.karlstorbahnhof.de