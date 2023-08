CleanWithLove sammelt 190.000 Euro

× Erweitern Foto: P&G Wolfram Kons von der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“

Vom 1. Mai bis 15. Juli sammelte die Spendenaktion #CleamWithLove von Procter & Gamble Geld, das nun an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ überreicht wurde. Über die Zeit der Aktion floss für jedes verkaufte Produkt der Marken Fairy, Febreze, Meister Proper und Swiffer jeweils ein Cent durch Procter & Gamble an die Stiftung.

Insgesamt kamen so 190.000 Euro zusammen, mit denen die Stiftung nun unter anderem LSBTIQ*-Beratungsangebote für Jugendliche und deren Familien unterstützt.

Procter & Gamble engagiert sich im Rahmen seiner Unternehmenspolitik für mehr Chancengleichheit für alle, Respekt und Inklusion seit fast 30 Jahren auch für die LSBTIQ* Community. 1996 wurde zum Beispiel das unternehmensinterne Netzwerk GABLE (Gay, Ally, Bisexual and Lesbian Employees) gegründet. „Wir glauben an die Kraft der Vielfalt und daran, dass wir mit unserer starken Stimme eine Veränderung zum Guten bewirken können“, erklärt Gabi Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Für uns ist es ein Herzensthema, dass alle Menschen so sein können, wie sie möchten. Mit unserer erfolgreichen Spendenaktion #CleanWithLove können wir jüngeren Menschen helfen, die noch Orientierung suchen. Es macht uns stolz, dass so viele Kund*innen unsere Aktion unterstützt haben“.

Mehr Infos zur Initiative #CleanWithLove über www.for-me-online.de