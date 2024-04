CLUB 78 – Die Rückkehr!

Frankfurts wohl langlebigste queere Party (sie existiert seit 1995!) kehrt mit ein bisschen Facelifting, aber nicht minder großartig, zurück und tanzt am 30. April in den Mai! Man weiß: Ralf Bareuthers Club 78 steht für eine klasse Selektion feiner Retro-Sounds – und weil es die Party schon so lange gibt, spielt der Club 78 Dance, Disco und Pop aus inzwischen vier Jahrzehnten, mit dem Fokus auf queeren Classics der 1980er bis einschließlich der 2000er.

× Erweitern Foto: overline.tv „JessicaWalker“ Host des Abends: Jessica Walker

Einer darf beim Club 78 nicht fehlen: Resident-DJ und Club 78-Urgestein Dirk Vox, der den Mainfloor samt Smokers Lounge mit einem Uplifting-Set bespielt. Im Basement wird’s auf dem „Gimme More“-Floor fast wissenschaftlich: Hier wird der Musik eines jeden Jahrzehnts jeweils eine volle Stunde gewidmet – von der goldenen Disco-Ära der 1970er, über Pop-Perlen der 1980er, Dance-Sounds der 1990er bis zum Y2K-Eklektizismus der 2000er. An den Decks mixt die Berliner Drag-DJane Fixie Fate. An der Tür und Around The House kümmert sich Jessica Walker um das Wohl der Gäste. Welcome Back, Club 78!

30.4., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22 Uhr, www.club78.de, VVK-Tickets (empfohlen!) über purequeerclubbing.ticket.io/