Club 78 – Sundowner Lounge

„Wir haben noch nicht aufgegeben“ lässt das Team um Ralf Bareuter und Chef-DJ Dirk Vox verlauten; der Relaunch der Retroparty war für März angekündigt – und konnte wegen des Lockdowns dann doch nicht stattfinden.

Aber jetzt kommt’s: Zum Abschied des Sommers und um die letzten warmen Tage gebührend zu feiern, lädt der Club 78 zu einer spätnachmittags-Sundowner-Session, Open-Air auf der „amazing“ Dachterrasse des AdLib Club zwischen Hanauer Landstraße und Schwedlersee, nahe des Osthafengeländes.

In bester After-Work-Laune gibt’s für alle, die direkt aus dem Büro kommen, kleine Snacks, und an Tischen kann man „Queer Pop Glamour“, dem neuen musikalischen Konzept des Club 78, lauschen: Von Disco bis House, von R'n'B über Pop bis Schlager hat DJ Dirk Vox alles im Gepäck, was zu einer schmissigen Club 78-Sause gehört – Tanz gibt es natürlich keinen, aber Mitwippen ist erlaubt! Tante Gladice ist auch dabei!

Für die Veranstaltung gelten natürlich die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, Tische und Plätze sind verbindlich und es gibt keinen Vorverkauf – first come, first serve! Hossa!

10.9., Dachterrasse des AdLib Club, Schwedler Str. 8, Frankfurt, 16 – 22 Uhr, www.club78.de