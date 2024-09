× Erweitern Foto: Love MaximaLove Maxima Love

Bereits im Mai wurde die Rückkehr der Kultparty „Club 78“ im Karlson Club gefeiert. Und das Team Ralf Bareuter und DJ Dirk Vox setzte genau da an, wo es aufgehört hatte, sprich mit all dem, wofür Club 78 steht: Retro, Disco und Pop aus vier Jahrzehnten. Der Fokus liegt dabei auf den queeren Hymnen der 80er-Jahre bis einschließlich der frühen 2000er. Auf dem Mainfloor und in der Smokers-Lounge gibt es „all in the Mix“ mit unter anderem Club 78 DJ-Urgestein Meggi, während man sich für den zweiten Floor im Basement etwas ganz Besonderes ausgedacht hat: House-Classics sowie goldene Beats aus der Disco-Ära und den wilden 80ern. Natürlich gibt es auch wieder eine Drag-Show und das Hosting wird von Maxima Love übernommen. Viva Forever!

2.10., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22 Uhr, www.club78.de