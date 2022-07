Club Bizarre PRIDE EDITION

× Erweitern Foto: Jane Konchakovskaya

Die queere Partyreihe Club_bizarre im FREUD Club lädt zu einer Special PRIDE EDITION, damit ihr Euch schon mal richtig warm tanzen könnt!

„Club Bizarre ist eine von der ganzen Crew des FREUD getragene Nacht. Die Mehrheit von uns ist queer und ebenso ist unser Publikum insgesamt divers und inklusiv, jeden Abend. Wir sind #heterofriendly, und drücken damit schmunzelnd aus, dass wir einen Safe Space schaffen wollen, in dem grundsätzlich jede Identität selbstverständlich Teil einer Community ist — so, wie wir es in unserem Team leben: „We create a beautiful & safe rainbow playground“.

Gerade die Anfeindungen und Übergriffe auf Trans*Menschen in jüngster Zeit in Frankfurt zeigen, dass es nötig ist, Räume zu schaffen, die inklusiv und sicher sind. So sind wir auch derzeit der einzige Club in Frankfurt, der eine Awareness-Crew beschäftigt, die aktiv daran arbeitet, dass alle sich gut aufgehoben und frei fühlen können — an allen Abenden, nicht nur, wenn eine queere Veranstaltung stattfindet!

Der Name Club Bizarre spielt dabei auf gesellschaftliche Zuschreibungen und Urteile über queere Menschen an. Wir nehmen ihn in Besitz und streuen Glitter darüber. Viel Glitter. Feiert mit uns zu feinsten Elektrobeats, mit Drag Walking Acts und Performances, hosted by Frankfurts Premier Party Queen Jane Konchakovskaya! Dresscode: Come as you are, as bizarre!"

8.7., FREUD, Holzgraben 9, Frankfurt, 23 Uhr, freud.zone