× Erweitern Foto: Jane Konchakovskaya

„Queere Veranstaltungsreihen gibt es schon ein paar“, meint das Team des Frankfurter Klub FREUD. „Und trotzdem ist der Club Bizarre nicht eine weitere, die schlicht ein Marktsegment bedient“.

Der Club Bizarre ist ein Safe Space, in dem grundsätzliche jede Identität selbstverständlich Teil einer Community ist – „so wie wir es in unserem Team selbstverständlich leben“, so der Klub FREUD.

„Die Mehrheit von uns ist queer und ebenso ist unser Publikum insgesamt divers und inklusiv, jeden Abend“. Dass das mit jeder Menge Spaß und Freude einhergeht, zeigt sich in dem augenzwinkernd gemeinten #heterofriendly, den sich die Partys im FREUD gegeben haben. Auch der Name der Partyreihe „Club Bizarre“ spielt auf gesellschaftliche Zuschreibungen und Urteile über queere Menschen an; „Wir nehmen ihn in Besitz und streuen Glitter drüber. Viel Glitter“, so das Team.

Für’s richtige Feeling beschäftigt das FREUD sogar eine Awareness-Crew, die aktiv daran arbeitet, dass alle sich gut aufgehoben und frei fühlen können – an jedem Abend, nicht nur, wenn eine queere Veranstaltung stattfindet.

Der Club Bizarre fördert junge queere DJ*s und Künstler*innen und kuratiert die Veranstaltung in Hinblick auf Geschlechter-Fairness und Diversität.

Im Juni sorgt das DJ-Team „Die Mitte der Gesellschaft“ mit Elektro, Techno und House für die richtige Stimmung auf dem Dancefloor. Daz gibt’s eine Dragshow mit Überraschungsgast.

Eine Person darf im Club Bizarre nicht fehlen: Die beeindruckende Jane Konchakovskaya, die mit Chuzpe und schlagfertigem Humor als Host des Abends fungiert. Everybody’s welcome!

11.6., FREUD, Holzgraben 9, Frankfurt, 23 Uhr, freud.zone