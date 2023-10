Club Cherry an den Decks

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexles.com, gemeinfrei

Das clubcherry-Kollektiv wird im Oktober gleich zwei Mal aktiv: am 14. Oktober bespielt es einen Floor der queeren „Club Bizarre“-Party im FREUD. Mit dabei sind die clubcherry-Residents Sam Aroha, Nikesch und Juliana. Am 28.Oktober gibt’s eine weitere Ausgabe der beliebten FLINTA*-Only-Tages-Partys in der Bar Central, natürlich mit clubcherry. Hier sorgen Annama, Solarmoon und Motahabi für den richtigen Groove. Schick!

14.10., FREUD, Holzgraben 9, Frankfurt, 23 Uhr

28.10., Bar Central, Elefantengasse 11, Frankfurt, 14 – 20 Uhr, www.instagram.com/clubcherry9/