clubcherry x bar central

× Erweitern Foto: Mae Mu, unsplash.com, gemeinfrei

Die quirlige clubcherry-Crew mit den Macherinnen Laurine Philippe und Julia Meier kollaborieren mal wieder mit der Bar Central – diesmal gibt’s was ganz Besonderes: Am Samstag, dem 25. März, steigt ihre Party als Tagesevent von 13 bis 19 Uhr. Was gibt’s also Besseres, als den Samstagsnachmittag mit cooler Musik und lässigen Drinks zu verbringen? Der Event ist only FLINTA* – FLINTA* steht für Frauen, Lesben, Inter*, Non-Binary, Trans* und Agender* und beschreibt eine Personengruppe, die nicht cis männlich ist.

Hinweis: die All-Day-Party wurde vom 26.3. auf den 25.3. vorverlegt!

25.3., Bar Central, Elefantengasse 11, Frankfurt, 13 – 19 Uhr, Infos auf Instagram