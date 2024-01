clubcherry @ Pracht

× Erweitern Foto: Quartisch Photography, unsplash.com clubcherry

Das quirlige Frankfurter FLINTA*-Kollektiv „clubcherry“ ist auch im neuen Jahr aktiv und lädt zu einer wummernden Partynacht in der schnuckeligen Bahnhofsviertel-Location Pracht. An den Decks bringen Patricia Bass, Fritzante und Mirella satte House-, Techno- und Trance-Sounds bis morgens früh um 6. „clubcherry“, richtet sich vornehmlich an FLINTA* Personen, die Fans elektronischer Musik sind. Außer Partys auszurichten will das Kollektiv auch eine Plattform für FLINTA*- und queere DJ-Newcomer*innen aufbauen – zum Austauschen, Unterstützen und Experimentieren. Zur Party im Pracht sind alle eingeladen!

3.2., Pracht, Niddastr. 54, Frankfurt, 24 – 6 Uhr, instagram.com/clubcherry9/