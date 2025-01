clubcherry x Bar Central

× Erweitern Foto: bjö Clubcherry

Das umtriebige FLINTA*-Kollektiv clubcherry macht mal wieder gemeinsame Sache mit der Bar Central und lädt am 11. Januar zu einem smashigen Allday-Allnight-Event – natürlich mit den DJanes aus dem clubcherry-Umfeld. Das Fest startet bereits mittags, irgendwann zwischen 14 und 16 Uhr, und geht dann bis zum Bar-Central- Closing tief in der Nacht. Check: FLINTA* only.

11.1., Bar Central, Elefantengasse 11, Frankfurt, ab 14 oder 16 Uhr bis spät, www.instagram.com/clubcherry9/, www.instagram.com/bar_central_frankfurt/