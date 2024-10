× Erweitern Foto: Laurine LaurinePhillipe Laurine Philippe

Das umtriebige clubcherry-Kollektiv landet im coolen Silbergold-Club und bläst mit einem Mix aus Groove, Bass und Techno einmal kräftig durch den Laden. An den Decks stehen die DJs Franzi Dries, Laurine Philippe (Foto) und Nikesch. All Genders are Welcome!

26.10., Silbergold, Heiligkreuzgasse 22, Frankfurt, 23:59 Uhr, instagram.com/clubcherry9/ , silbergold-club.de