× Erweitern Foto: bjö Clubcherry

Das FLINTA*-Kollektiv ist wieder aktiv: Am 8. März spielt clubcherry-Resident Luzie bei der Afterwork-Party zum Internationalen Frauentag im Hotel Steigenberger Frankfurter Hof am Kaiserplatz. Tags drauf legt Luzie dann zusammen mit LaRensch vom quenem.network und BunteTüte-Podcast beim Daytime-Rave „Club Loyal“ in Wiesbaden auf. Yowsah!

8.3., Steigenberger Hotel Frankfurter Hof, Bethmannstr. 33, Frankfurt, 18 – 22 Uhr

9.3., Schlachthof Wiesbaden, Murnaustr. 1, 12 – 18 Uhr, www.instagram.com/clubcherry9/