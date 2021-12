Comeback für einen Klassiker

× Erweitern Foto: Tobias Fröhner

Schmuck aus echten Perlen – sportlich lässig als Armband oder cool kombiniert mit einer oder mehreren Silberketten finden auch immer mehr Männer Geschmack an diesem Klassiker.

Foto: Tobias Fröhner

Egal ob Akoyaperlen oder chinesische Süßwasserperlen: Im Gold Pavillon – zentral neben der Frankfurter Kleinmarkthalle gelegen – kann man sich von der großen Auswahl an Perlen inspirieren lassen, in Stilfragen und der Materialwahl beraten Christina Gelhausen und Susanne Beck mit ihrem Team kompetent, und die Perlenkette oder das Armband wird innerhalb kürzester Zeit in der passenden Länge angefertigt. Natürlich findet man hier auch ein breites Sortiment an Edelstahlschmuck für Männer sowie Partner- oder Trauringe.

„Für Extrawünsche haben wir ein offenes Ohr“, ergänzt Christina Gelhausen. „Egal, ob Sie eine Vorlage bringen oder sich etwas entwerfen lassen – es wird für Sie angefertigt“.

Gold Pavillon, Hasengasse 9, Frankfurt, www.goldpavillon.de