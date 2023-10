Coming-Of-Age: Nichtmillionenstadt

× Erweitern Foto: Bohl

Der jugendliche Marius lebt in Frankfurt und beschäftigt sich mit Themen, über die andere Teenager nur selten nachdenken. Irgendwie scheint es aus der Zeit gefallen, wenn er sich zum Beispiel intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man Unsterblichkeit erlangen kann. Außerdem stellt er fest, dass er sich in seinen Mitschüler Max verliebt hat. Eine weitere wichtige Person in seinem Leben ist seine Mutter „Mom“, mit der er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt – schon allein, weil Mom auf alle Fragen meistens eine vieldeutige Antwort weiß.

Bei der ganzen theoretischen Arbeit muss Marius aber erkennen, dass das Leben nicht bloß ein gedankliches Experiment ist, dass feste Bahnen manchmal ihre Spur und Richtung ändern und dass es selbst in der besten Familie verborgene Geheimnisse gibt, die die Sicht auf alles ändern können.

Michael Bohl ist systemischer Therapeut und Familientherapeut und hat bis vor einigen Jahren lange Zeit für die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF gearbeitet. Heute ist er in der ambulanten Erziehungshilfe tätig und hat seine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in seinen Debütroman einfließen lassen.

5.10., Queeres Zentrum, Bornhofenweg 7a, Wiesbaden, 19 Uhr, qzwi.de

„Nichtmillionenstadt“ von Michael Bohl ist im Societäts Verlag erschienen, www.societaets-verlag.de