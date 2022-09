Coming-out in Diversity

× Erweitern Foto: Alexander Grey, unsplash.com, gemeinfrei

Mehr Diversität bedeutet immer auch unterschiedliche Ausgangspunkte für das persönliche wie öffentliche Coming-out. PLUS Heidelberg reagiert darauf und bietet ab Oktober drei neue, angeleitete Coming-out-Gruppen.

Am 10. Oktober starten zwei Treffen: eine Gruppe für cis, inter und trans* Frauen, die Frauen lieben, sowie das erste Treffen für cis, inter und trans* Männer, die Männer lieben. In beiden Gruppen ist es egal, ob das innere Coming-out schon erfolgt ist oder ob man noch auf der Suche ist. Die Coming-out-Gruppen bieten Unterstützung, um den eigenen Weg zu finden und Ängste und Vorurteile gegenüber queeren Menschen abzubauen. Ab dem 21. Oktober beginnt außerdem eine Coming-out-Gruppe für Menschen, die sich mit ihrer geschlechtlichen Identität auseinandersetzen. Dabei werden auch rechtliche wie medizinische Fragen beantwortet. Alle drei Gruppen richten sich an Menschen ab 18 Jahren und laufen für acht Wochen.

PLUS Heidelberg, Alte Eppsteiner Str. 50 A, Heidelberg, Infos über www.plus-rheinneckar.de