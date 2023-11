Common Threads zum Welt-AIDS-Tag

× Erweitern Foto: Salzgeber Common Threads

KOSI.MA und das Cinema Quadrat laden anlässlich des Welt-AIDS-Tags zur Film-Doku „Common Threads: Stories From The Quilt“. Der Film geht weit zurück in die Aids-Krise der 1980er Jahre. Das renommierte Dokumentarfilm-Duo Rob Ebstein und Jeffrey Friedmann (unter anderem „The Celluloid Closet“) beschreibt in dem 1989 veröffentlichten Film den Beginn des „Aids Memorial Quilts“, ein bis heute andauerndes künstlerisches Projekt, das Erinnerungsstücke von an Aids Gestorbenen in eine riesige Patchwork-Decke einarbeitet – gegen das Vergessen und die Ignoranz.

Der Film dokumentiert den Umgang mit Aids in den 1980er Jahren: Die Trauer um die unzähligen Toten, die Wut auf die Untätigkeit der amerikanischen Regierung und die Ohnmacht gegenüber der Medienberichterstattung über die damals neue Epidemie. Neben einer stigmatisierenden Berichterstattung blieben die Opfer von Aids unsichtbar. Dem wollten Eppstein und Friedman ein deutliches Zeichen gegenüberstellen; Dustin Hofmann fungiert als Sprecher im Film, Bobby McFerrin komponierte den Soundtrack, die Doku wurde 1989 mit einem OSCAR ausgezeichnet. Em Brett vom KOSI.MA steuert eine kurze Einleitung zum Film bei. *bjö

1.12., Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, 19:30 Uhr, www.cinema-quadrat.de, www.kosima-mannheim.de