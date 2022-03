Community.Kraft.Europa

× Erweitern Foto: DigitalDesignTeam, CSD Stuttgart CSD Stuttgart

Mit diesem entschlossenen Motto zieht der CSD Stuttgart in den Communitysommer.

„Das Motto vereint alle Lebensbereiche, auf die wir als Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen unseren Blick besonders scharf richten müssen. Es kann nicht sein, dass wir nach mindestens 52 Jahren Kampf für Menschenrechte immer noch Angst haben müssen und betroffen sind von Hasskriminalität, Diskriminierung und Ungerechtigkeit“, sagte CSD-Vorstand Detlef Raasch beim diesjährigen CSD-Neujahrsempfang.

Der Communitygedanke ende nicht an Ländergrenzen – überall gibt es das gleiche Recht, Leben und Liebe ohne Verfolgung oder gar Ermordung zu leben. Kritisch merkte Raasch an: „Auch wir, die Community selbst, muss sich reflektieren. Wir schreien nach Akzeptanz, grenzen aber aus oder verurteilen innerhalb unserer Community Menschen, die nicht unseren Vorstellungen von Geschlecht und Gender entsprechen oder sich nicht mit diesen Zuschreibungen identifizieren“.

Der Stuttgarter CSD mitsamt den CSD-Kulturwochen findet in diesem Jahr vom 15. bis 31. Juli statt und wird vom traditionellen Empfang im Rathaus eröffnet. Die CSD-Demo-Parade zieht am 30. Juli durch die Innenstadt, die „Hocketse“, das Stuttgarter CSD-Straßenfest, steigt am 30. und 31. Juli.

www.csd-stuttgart.de