Das Projekt LSBT*IQ-Netzwerk Rhein-Main organisiert zusammen mit der Frankfurt University of Applied Science UAS und dem Amt für Multikulturelle Angelegenheiten AmKA eine Gedankenwerkstatt „community_inklusiv – Behinderung und Queer gemeinsam denken“.

Der Workshop ist Auftakt der Veranstaltungswochen zum Thema Behinderung und Queer an der UAS, die neben diversen Fachvorträgen auch die Wanderausstellung „Unboxing Heteronormativität“ beinhaltet, die am 20. Juni eröffnet wird: In neun multimedialen Boxen, die an Telefonzellen erinnern, sind Besuchende eingeladen, sich mit Fragen zu gängigen Vorstellungen von Geschlechtsidentität und Sexualität auseinanderzusetzen.