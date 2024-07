Communitytag in der Fan Zone

× Erweitern Foto: cleo / Xtremeties „Fanzone_MaximaLove“ Maxima Love

Bereits seit dem 14. Juni schlägt das Frankfurter Fußballerherz auf der Fan Zone am Main- und Untermainkai. Mit dabei ist die Regenbogenarea der Xtremeties, direkt am Holbeinsteg auf der Frankfurter Mainseite. Neben der Live-Übertragung aller Spiele auf einer überdimensionalen LED-Wand gibt’s hier außerdem eine Waggonbühne mit täglichem Programm – von sportlichen Angeboten bis hin zu Karaoke-Sing-along, Live-Musik, Drag-Shows und DJ-Sets – eine Riesenparty!

Foto: cleo / Xtremeties „Fanzone_TrudeTrash“ Foto: cleo / Xtremeties „Fanzone_TarabasVan Luk“ Foto: Hans Keller, cleo / Xtremeties “Fanzone-TanteGladice”

Am Sonntag, dem 7. Juli, gibt’s mit dem Community-Tag ein besonderes Special: Ab 13 Uhr wird ein tolles Show- und Partyprogramm geboten, mit Dennis J.‘s Karaoke, Live-Musik von Agatino Sciurti und Vanessa, Travestie mit unter andrem Tante Gladice, Jessica Walker, Trude Trash, Maximal Love und Gina Colada, Schlager-Moves von Tarabas van Luk sowie einem Linedance- und Zumba-Flashmob. Abends geht alles in eine rauschende Party mit DJane Andelicious an den Decks, begleitet von Aye Bee Groove alias Anne Breick mit Live-Percussion. 50 Cent jedes verkauften Getränks gehen an diesem Tag zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF und dem CSD-Verein. Feine Sache!

7.7., Communitytag in der Xtremeties Regenbogenarea auf der UEFA EURO 2024 Fanzone, Untermainkai am Holbeinsteg, Frankfurt, 13 – 22 Uhr, www.regenbogenevents.de