Absage des Sommerfests der AHF

× Erweitern Foto: Miss Mary „Sommerfest-2“

Erst vor ein paar Wochen mit viel Vorfreude für den 8. Juni angekündigt, muss die Rückkehr des Sommerfests der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF nun doch abgesagt werden. „Je weiter die Planungen voranschritten, desto deutlicher wurde, dass der Verein mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert war, die nicht zu bewältigen waren“, heißt es dazu in einer Erklärung der AHF. Die neuen Richtlinien für die Terrorabwehrsperren führen zu immensen Kosten, die es der AHF unmöglich machen, das Fest in angemessener und gewohnter Weise zu realisieren. Die Entscheidung, das Sommerfest abzusagen, spiegele die Realität wider, mit der viele Organisationen konfrontiert seien – insbesondere solche, die auf Veranstaltungen angewiesen sind, um ihre wichtige Arbeit zu finanzieren und Sichtbarkeit zu schaffen. „Man möchte Gemeinschaft, Teilhabe und Sichtbarkeit ermöglichen, aber die steigenden Kosten und die daraus resultierende zunehmend schwierige finanzielle Situation machen dies fast unmöglich“, kommentiert die AHF. Mit dem Fest wollte die AIDS-Hilfe Frankfurt nicht nur Sichtbarkeit und Verbundenheit zeigen, sondern in Anbetracht der Europawahl am 9. Juni auch ein klares Zeichen gegen rechts und für mehr Vielfalt und Demokratie in unserer Gesellschaft setzen. Trotz der Absage des Sommerfestes sie die AHF ist entschlossen, ihre Mission fortzusetzen und sich „für die Rechte und Bedürfnisse von Menschen HIV und Aids und der queeren Community einzusetzen“, heißt es abschließend.

www.ah-frankfurt.de