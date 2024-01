Cooking Love Mannheim

× Erweitern Foto: pixabay.com CookingLove

Liebe geht durch den Magen. Auf Partys ist in der Küche immer die beste Stimmung und vor allem gelingen neue Freundschaften besonders gut beim Essen. Deswegen lädt auch PLUS, die psychologische Lesben- und Schwulenberatung in Mannheim, einmal im Monat zum gemeinsamen Kochabend für LSBTIQ*-Refugees und „Einheimische“, für einen gemeinsamen, internationalen Austausch, der auch, aber nicht nur kulinarisch ist. Bitte vorab über team@plus-mannheim.de anmelden.

18.1., Hafenkirche, Kirchstr. 11, Mannheim, 17 – 20 Uhr, www.plus-mannheim.de