× Erweitern Foto: Mason Dahl, unsplash.com, gemeinfrei Cooking Love

Liebe geht durch den Magen und auf Partys ist in der Küche immer die beste Stimmung. Das weiß auch PLUS, die psychologische Lesben- und Schwulenberatung in Mannheim und lädt einmal im Monat zum gemeinsamen Kochabend, zu dem alle LSBTIQ*-Members herzlich eingeladen sind.

Im August gibt’s ein Sommer-Outdoor-Special: Ein Picknick in Mannheim-Neckarstadt mit viel Leckerem zum Essen und Trinken. Bitte vorab verbindlich über team@plus-mannheim.de anmelden – dann gibt’s alles Infos zum Treffpunkt und zum coronagerechten Ablauf.

25.8., ab 17 Uhr, Infos über www.plus-mannheim.de