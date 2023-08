Cool bleiben!

× Erweitern Foto: Gesundheitsamt Frankfurt am Main Kühler Ort: der Chinesische Garten im Bethmannpark an der unteren Berger Straße.

Hochsommerliche Temperaturen über 32 Grad können vor allem für Stadtbewohnende zum Problem werden. Ein cooler Stadtplan des Gesundheitsamts Frankfurt gibt eine Übersicht zu kühlen Orten in Frankfurt.

Als Wärmebelastung gelten gefühlte Temperaturen über 32 Grad. Um sich vor ihnen zu schützen, galt bisher die Empfehlung, an heißen Tagen zu Hause zu bleiben. Was aber tun, wenn draußen 38 Grad herrschen und die eigenen vier Wände keine Abkühlung bieten? „Viel besser ist es, unter diesen Voraussetzungen einen öffentlichen Ort zu besuchen, an dem die Temperaturen niedriger sind“, erklärt Peter Tinnemann, Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt. „An sehr heißen Tagen machen schon geringfügig niedrigere Temperaturen, wie sie etwa in einem Park mit altem Baumbestand herrschen, einen beträchtlichen Unterschied fürs eigene Wohlbefinden“.

Ein vom Gesundheitsamt herausgegebener Stadtplan zeigt solche kühlen Orte in Frankfurt – und davon gibt es einige, allen voran die Schwimmbäder, Stadtparks oder der Stadtwald. Erstellt hat die Karte die Public Health Studentin Kirsten Duggan mit Antje Sauer, die im Gesundheitsamt mit Klimathemen betraut ist. Im Spätsommer 2022 zog man los und hat die Stadt mit Thermometer erkundet. Dabei gab es auch Überraschendes zu entdecken:

„Wir dachten zum Beispiel, Kirchen seine per se kühle Orte“, erzählt Kirsten Duggan. „Sehr viele Frankfurter Kirchen wurden aber erst nach dem Krieg gebaut und sind damit nicht kühler als andere Gebäude aus dieser Zeit“.

Unter den 150 Orten des Plans befinden sich aber nicht nur alte Kirchen und Parkanlagen, sondern auch die Standorte der Mobilen Grünen Zimmer: Zwei Meter hohe und sechs Meter lange, begrünte Wände, auf deren integrierten Bänken man im Laubschatten sitzen kann. Dazu wohltemperierte Museumscafés, Kinos, Bibliotheken oder klimatisierte Einkaufszentren, die ebenfalls Zuflucht bei großer Hitze bieten. Sogar öffentliche Trinkbrunnen zeigt der Plan – denn ausreichend Trinken gehört zum persönlichen Hitzemanagement dazu.

Die kühlen Orte des Stadtplans haben Symbole, an denen sie sich die Art des Ortes leicht identifizieren lässt; darüber hinaus gibt die Farbe des Symbols Informationen darüber, ob der Ort kostenfrei ist. Die Karte ist als interaktiver Plan auf der Website der Stadt Frankfurt zu sehen; dort gibt es auch weitere Tipps und nützliche Ratschläge zum Hitzemanagement. Den Plan gibt es auch als klassischen Faltplan, erhältlich in der Bürgerberatung in der Neuen Altstadt und den Bürgerämtern.

www.frankfurt.de/kuehle-orte